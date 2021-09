Una vita, anticipazioni 22 settembre: un'amara verità (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ildefonso, non riuscirà più a tenersi dentro il suo segreto e così, come rivelano le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda oggi 22 settembre, prenderà una decisione che potrebbe cambiare il futuro suo e di Camino. Il giovane, deciderà di rendere partecipe la consorte del suo segreto e le racconterà la verità su ciò che gli è accaduto in guerra. Nel frattempo, Ramon e Antoñito, portavoce dei rispettivi partiti, presenteranno i loro programmi politici ai soci del circolo. Infine, Marcos assumerà Soledad come domestica, ma Anabel sarà preoccupata. Una vita, trama 22 settembre: Ildefonso racconta la verità a Camino Camino, da diversi giorni non fa altro che chiedere ad Ildefonso di raccontarle qualcosa di più sulla guerra, ma il giovane finora si è ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ildefonso, non riuscirà più a tenersi dentro il suo segreto e così, come rivelano leUnainerenti la puntata in onda oggi 22, prenderà una decisione che potrebbe cambiare il futuro suo e di Camino. Il giovane, deciderà di rendere partecipe la consorte del suo segreto e le racconterà lasu ciò che gli è accaduto in guerra. Nel frattempo, Ramon e Antoñito, portavoce dei rispettivi partiti, presenteranno i loro programmi politici ai soci del circolo. Infine, Marcos assumerà Soledad come domestica, ma Anabel sarà preoccupata. Una, trama 22: Ildefonso racconta laa Camino Camino, da diversi giorni non fa altro che chiedere ad Ildefonso di raccontarle qualcosa di più sulla guerra, ma il giovane finora si è ...

