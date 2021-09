Un principe cambogiano vuole comprare il Saint-Etienne

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Il PSG della famiglia al-Thani potrebbe aver trovato degli emulatori. Norodom Ravichak,e nipote dell’ex re della Cambogia, è seriamente intenzionato ad acquistare il, come riferito da lui stesso ai microfoni di Radio France International. “È vero che mi sono ufficialmente candidato ad acquistare il” ha dichiarato Ravichak, che come riporta il L'articolo

IlNorodom Ravichak vuole rilanciare il Saint - Étienne . Ravichak rileverà infatti l'As Saint - Etienne da Roland Romeyer per circa 100 milioni di euro. L'ultima finale di Champions ...Il futuro però del club dove militarono i campioni transalpini Dominique Rocheteau e Michel Platini, adesso potrebbe rilanciarsi grazie al, Norodom Ravichak, che rileverà l'As ...Il magnate cambogiano Ravichok vuole il Saint-Etienne: il club francese non conferma la trattativa, ma è sul mercato da tempo ...Il club francese da 45 anni non conquista una finale di Champions League. Anni fa le squadre italiane non avevano vita facile quando affrontavano nelle coppe europee il Saint-Étienne. L’As Saint-Étien ...