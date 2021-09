Un posto al sole Anticipazioni, Puntate dal 27 Settembre al 1 Ottobre 2021: Pasquale è l’Aggressore di Susanna? (Di mercoledì 22 settembre 2021) Anticipazioni Un posto al sole Trama Puntate da lunedì 27 Settembre a venerdì 1 Ottobre 2021 e anteprime prossime storyline. La grande svolta… Anticipazioni Un posto al sole: Franco e Niko continuano le loro indagini parallele alla polizia e fanno una scoperta importantissima sull’aggressione di Susanna! Alberto chiude la trattativa con l’agenzia che dovrebbe riscattare i Del Bue, mentre Fabrizio è sempre più aggressivo… Upas non smetterà di regalarci emozioni fortissime! E questa settimana, una telefonata di Manlio nonché le indagini segrete condotte da Franco Boschi, alleggeriranno finalmente la posizione di Renato, tra i principali indiziati per l’aggressione subita da Susanna! Le ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 22 settembre 2021)UnalTramada lunedì 27a venerdì 1e anteprime prossime storyline. La grande svolta…Unal: Franco e Niko continuano le loro indagini parallele alla polizia e fanno una scoperta importantissima sull’aggressione di! Alberto chiude la trattativa con l’agenzia che dovrebbe riscattare i Del Bue, mentre Fabrizio è sempre più aggressivo… Upas non smetterà di regalarci emozioni fortissime! E questa settimana, una telefonata di Manlio nonché le indagini segrete condotte da Franco Boschi, alleggeriranno finalmente la posizione di Renato, tra i principali indiziati per l’aggressione subita da! Le ...

