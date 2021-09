Un neo ha fermato la fuga dello zio di Saman | Arrestato a Parigi la ' mente' del delitto

(Di mercoledì 22 settembre 2021) AGI – “La” di un progetto criminale “pazzesco”, e l'esecutore materiale del (presunto) omicidio: con l'arresto in Francia di Danish Hasnain prende vigore l'inchiesta sulla scomparsa diAbbas, la 18enne svanita nel nulla a Novellara, nella campagne della Bassa Reggiana, dopo aver detto ‘no' ad un matrimonio combinato in patria dai genitori. La Procura di Reggio Emilia accusa lo zio della giovane di averla uccisa e poi di aver seppellito il cadavere con la complicità dei genitori e di altri due cugini. Il 33enne è statoquesta mattina dalla polizia francese in un appartamento nel quartiere Garges les Gonesse, nella periferia nord est di. Questa volta nessuna possibilità di. Non ancora latitante era già stato, il 9 maggio scorso a Imperia, ...

Non ancora latitante era già stato, il 9 maggio scorso a Imperia, direzione Francia, ... Ma unsul viso lo ha incastrato e l'identificazione è stata accertata con la comparazione delle ...... che però era stato, il 10 maggio, e collocato in comunità in quanto minorenne. Per oltre ... Dopo aver identificato Danish Hasnain da alcune caratteristiche del volto, in particolare un, è ...Danish Hasnain è considerato la 'mente' dell'omicidio della 18enne pachistana scomparsa nell'aprile scorso e il cui corpo non è stato mai ritrovato ...Per i carabinieri è stato capace di mimetizzarsi e, in effetti, lo ha fatto fino alla tarda mattinata di oggi, quando è stato fermato dalle autorità francesi.