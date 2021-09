Un Eco-Social forum modello Greta

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 22 settembre 2021) «Marcia ora o nuota dopo», recita uno degli slogan dei movimenti per la giustizia ambientale che tra fine settembre e i primi di ottobre si incontreranno a Milano per portare un richiamo all’urgenza di azione al cospetto di PreCOP26. L’evento preparativo alla 26a conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che si terrà a Glasgow a Novembre, sarà infatti ospitato dal capoluogo lombardo dal 30 settembre al 2 ottobre. Tantissime associazioni e realtà della società civile (come Fridays For Future, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.