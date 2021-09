Un comizio di Giuseppe Conte fa infuriare Fedez | l’ex Presidente del Consiglio risponde

Leggi su biccy

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Ilpolitico cheha tenuto a Cosenza è stato preso di mira da moltissimi artisti dello spettacolo,in primis, perché ha mostrato una piazza gremita di gente senza distanziamento sociale. Al grido di “perché tu puoi ed io no?”, il rapper ha così sbottato. “Mi domando come mai solo in Italia non si fa nulla per introdurre norme e progettualità per far ripartire il mondo dello spettacolo con gli strumenti che oggi sono a disposizione e potrebbero garantire la sicurezza di tutti. E se da una parte il ministero dei beni culturali e il governo non fanno nulla, dall’altra veniamo deliziati da queste immagini festose che rappresentano un vero e proprio schiaffo in faccia per intere famiglie che per voi evidentemente sono inesistenti”....