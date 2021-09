Uma Thurman, contro la legge del Texas: «Il mio aborto, quando avevo 15 anni» (Di mercoledì 22 settembre 2021) A tre settimane dall’entrata in vigore del famigerato «Senate Bill 8», la nuova ed estremamente restrittiva legge contro l’aborto in Texas che vieta alle donne di interrompere la gravidanza dopo 6 settimane di gestazione, il mondo dello spettacolo comincia a far sentire forte la sua voce. A capo della protesta c’è Uma Thurman, che in un toccante editoriale pubblicato dal Washington Post ha rivelato il suo «segreto più oscuro». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 22 settembre 2021) A tre settimane dall’entrata in vigore del famigerato «Senate Bill 8», la nuova ed estremamente restrittiva legge contro l’aborto in Texas che vieta alle donne di interrompere la gravidanza dopo 6 settimane di gestazione, il mondo dello spettacolo comincia a far sentire forte la sua voce. A capo della protesta c’è Uma Thurman, che in un toccante editoriale pubblicato dal Washington Post ha rivelato il suo «segreto più oscuro».

Advertising

LENNYBR14995285 : @Sveva1605 @calabriforniano @matteosalvinimi Somigli molto a Uma Thurman, te lo avranno già detto.....? - _Facezia_ : Ho appena incrociato la sorella brutta di Uma Thurman in Kill Bill con la tuta gialla e riga nera in bicicletta ?? - pasqualevatino : @Roberta44447827 Uma Thurman...?? pericolo iè...Buongiorno ???????? - pr0ngsx : una volta mio padre mi ha detto di aver ballato con uma thurman e poi non ha più tirato fuori l'argomento - Mawrdock : Uma Thurman faceva già Purge The Poison nel '97 -