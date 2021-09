Ultimo | l’emozione dopo due anni di silenzio nel nuovo singolo “Solo”

Leggi su domanipress

(Di mercoledì 22 settembre 2021) L’attesa è finita: ilprogetto discografico di, “”, è in arrivo venerdì 22 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico. Acquista il CD: https://amzn.to/3zwiHjF Acquista il CD autografato: https://amzn.to/3EGUY45 Acquista il doppio LP bianco autografato: https://amzn.to/2W0kSy8 Acquista il doppio LP bianco: https://amzn.to/3hWxq18 Acquista il Box Doppio LP Deluxe Arancione: https://amzn.to/2XFF2hy Acquista il Box CD Deluxe: https://amzn.to/3zws6rm “” segna il ritorno dia duee mezzo dall’album precedente, durante i quali il cantautore ha collezionato 45 dischi di platino, 17 dischi d’oro ed il primato di artista italiano più giovane di sempre ad esibirsi in uno stadio (“La favola”, Stadio Olimpico, 4 luglio 2019). Si tratta di un ...