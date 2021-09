Ultimo | il 22 ottobre esce il nuovo album “Solo”

(Di mercoledì 22 settembre 2021) L’attesa è finita: ilprogetto discografico di, “”, è in arrivo venerdì 22su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico. “” segna il ritorno dia due anni e mezzo dall’precedente, durante i quali il cantautore ha collezionato 45 dischi di platino, 17 dischi d’oro ed il primato di artista italiano più giovane di sempre ad esibirsi in uno stadio (“La favola”, Stadio Olimpico, 4 luglio 2019). Si tratta di unintrospettivo, che mette al centro l’essere umano. La penna inconfondibile dell’autore torna prepotente nei testi, nei quali si mette a nudo, descrivendo le emozioni provate in questi due anni di silenzio e lontananza dal proprio pubblico. “” è il primo ...

IlContiAndrea : Arriva a ottobre il nuovo album di #Ultimo #Solo ?? - rtl1025 : ?? #Ultimo annuncia il suo nuovo album. Si intitola #Solo e sarà fuori il 22 ottobre. @IlVeroUltimo ?? - colinscutiee : RT @rtl1025: ?? #Ultimo annuncia il suo nuovo album. Si intitola #Solo e sarà fuori il 22 ottobre. @IlVeroUltimo ?? - samu_zam : Alessandra Amoroso ha il record di UNICA/O cantante ad aver debuttato con OGNI album alla #1 in Fimi Il 22 ottobre… - RADIOBRUNO1 : Ultimo annuncia “Solo”, il nuovo album in uscita a ottobre #RadioBruno #Ultimo #solo -

