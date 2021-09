Ultime Notizie Serie A: Preziosi vende il Genoa. Incidente per Arthur: è illeso (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 15.10 – Incidente stradale per lo juventino Arthur: è illeso – Paura e spavento per il centrocampista della Juventus che sta recuperando da un infortunio. La notizia Ore 14.30 – Marchisio: «La Juve non ha costruito una squadra attorno a Ronaldo» – Le parole di Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, sul momento attuale dei bianconeri. Le dichiarazioni Ore 14.10 – Conferenza stampa D’Aversa: «Napoli? Sembra non avere punti deboli» – Le dichiarazioni del tecnico della Sampdoria che teme il Napoli, in vista della gara di domani. La conferenza Ore 13.40 – Il Genoa cambia padrone: ceduto il club a 777 Partners – È fatta per ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 15.10 –stradale per lo juventino: è– Paura e spavento per il centrocampista della Juventus che sta recuperando da un infortunio. La notizia Ore 14.30 – Marchisio: «La Juve non ha costruito una squadra attorno a Ronaldo» – Le parole di Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, sul momento attuale dei bianconeri. Le dichiarazioni Ore 14.10 – Conferenza stampa D’Aversa: «Napoli? Sembra non avere punti deboli» – Le dichiarazioni del tecnico della Sampdoria che teme il Napoli, in vista della gara di domani. La conferenza Ore 13.40 – Ilcambia padrone: ceduto il club a 777 Partners – È fatta per ...

Advertising

fattoquotidiano : Il volo è stato soppresso: così a Lampedusa i quotidiani non vengono più distribuiti (di @antonellocapor2) - Corriere : In Germania niente stipendio ai no vax che finiscono in quarantena - fanpage : ??Il secondo decreto #GreenPass ha ottenuto l'ok dalla Camera - Marc0_0_0 : RT @sole24ore: ??Coronavirus, il certificato verde si dovrà esibire nei luoghi di lavoro pubblici e privati dal 15 ottobre. Obbligo per magi… - JacbeGeorge : RT @Corriere: In Germania niente stipendio ai no vax che finiscono in quarantena -