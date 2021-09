Ufficiale: Derby County penalizzato di 12 punti. Ecco il motivo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Clamoroso in Championship, il Derby County è stato penalizzato di 12 punti per motivi riguardanti le finanze del club. Adesso, la squadra allenata da Rooney scivola all’ultimo posto in classifica con lo score di -2. Questo il comunicato dell’EFL in merito: “In conformità con i regolamenti EFL, è stata immediatamente applicata una penalizzazione di 12 punti al Derby County Football Club. Ciò fa seguito alla nomina dei nuovi amministratori del club. La Lega ha già avuto discussioni costruttive con gli amministratori e manterrà un dialogo continuo con loro mentre si cerca di trovare le soluzioni appropriate e necessarie per sostenerlo e aiutarlo a uscire dall’insolvenza”. EFL statement: Derby County.#EFL https://t.co/NTqgxIg3XD — EFL ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 22 settembre 2021) Clamoroso in Championship, ilè statodi 12per motivi riguardanti le finanze del club. Adesso, la squadra allenata da Rooney scivola all’ultimo posto in classifica con lo score di -2. Questo il comunicato dell’EFL in merito: “In conformità con i regolamenti EFL, è stata immediatamente applicata una penalizzazione di 12alFootball Club. Ciò fa seguito alla nomina dei nuovi amministratori del club. La Lega ha già avuto discussioni costruttive con gli amministratori e manterrà un dialogo continuo con loro mentre si cerca di trovare le soluzioni appropriate e necessarie per sostenerlo e aiutarlo a uscire dall’insolvenza”. EFL statement:.#EFL https://t.co/NTqgxIg3XD — EFL ...

