Udine Fashion Night | sfilata di moda venerdì 24 settembre in piazza Libertà

Un inno alla ripartenza. Un omaggio al prezioso lavoro artigianale friulano che, con dedizione, pazienza e coraggio, ha saputo resistere a mesi a dir poco difficili a causa della pandemia. Ma anche una festa per ringraziare chi ha continuato a credere nel suo lavoro e per annunciare che ora, dopo anni di fatiche, è giunto il tempo per spiccare il volo anche verso i mercati esteri. Sarà uno degli eventi più attesi di fine estate, Udine Fashion Night, la grande sfilata di moda voluta e organizzata da Barbara Beltrame Atelier in collaborazione con Anna Mareschi Danieli che venerdì 24 settembre tingerà piazza Libertà con i colori più belli di abiti da sposa, haute couture e prêt-à-porter. Una serata che si aprirà alle 20.30 con la ...

