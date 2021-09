Ucciso da un barilotto di birra nel giorno del suo compleanno | un’assurda tragedia

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Morire ildel proprioè un evento tra i peggiori che possa capitare a una persona, ma purtroppo anche questo può capitare ed è quello che è successo al brasiliano Gilson Do Nascimento. Ma se ciò non bastasse (la morte neldel proprio genetliaco), le dinamiche della morte sono ancora più drammatiche. Leggi anche -> Dramma alla vigilia del matrimonio: promesso sposo muore in un incidente durante set fotografico Gilson Do Nascimento stava festeggiando ildel suo 43esimoquando si è messo a cercare di aggiustare il rubinetto di undievidentemente difettoso. La nipote racconta che prima di cominciare ad aggiustare il guasto Gilson aveva contattato la ditta di noleggio dei fusti, che gli avevano ...