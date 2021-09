Tv | Moige | ' Grande Fratello Vip con molestie su Ainett Stephens ha toccato fondo'

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) - “In seguito ai recenti episodi che hanno vistoStephen oggetto di avance sessuali, palpeggiamenti e atti erotici non desiderati da parte di un altro concorrente, il Movimento Italiano Genitori invita le aziende a valutare con attenzione dove collocare i propri spot pubblicitari”. Lo dichiara Elisabetta Scala, presidente dele responsabile del suo Osservatorio Media, aggiungendo che “come numerose altre volte, torniamo a criticare la tv trash. Non possiamo esimerci dal farlo, data l'influenza che ha a livello sociale. Trasmissioni come ilVIP fanno parte di un business che fomenta una cultura basata su disvalori e - ancor più grave ma sempre più frequente in questo tipo di show - anche sugli abusi contro la donne. Prova ne è quanto avvenuto a discapito di ...

E se non ci fosse la spada di Damocle del, si potrebbe addirittura citare Lino Banfi. Egonu ... Ancora a secco di successi parziali in ungiro o in una classica monumento Colbrelli , già ...: "PER GENITORI E' CAOS" - Di "caos" parla invece con l'Adnkronos Antonio Affinita, direttore ... Sono stata l'unica mamma ad opporsi alzelo con cui la nostra scuola ha voluto interpretare ...Pubblicità “Il Moige - prosegue la Scala - richiama le aziende inserzioniste alla propria responsabilità. Scegliendo di collocare i propri spot nell'orario di una trasmissione trash come il Grande ..."Ogni cosa verrà considerata nella sua intenzione" Signorini affronta i segnalatori dei social. Ma si sa qual è la linea di demarcazione?