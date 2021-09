Turn over rimandato, i tre punti arrivano dalla panchina: vince il Milan dei titolarissimi (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Milan vince e convince a tratti. Tredici punti, Inter agguantata in testa, dieci gol fatti, solo due subiti e tre punti importanti in cassaforte dopo il pareggio dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Ma la vittoria per 2-0 contro il Venezia offre anche spunti di riflessione sul tema Turn over: spazio a tante seconde linee come Kalulu, Florenzi, Gabbia e Ballo-Touré ma di fatto il Milan vince la partita al momento delle sostituzione. Dentro i titolari e titolari subito decisivi: Brahim Diaz (in campo dal 1?) in gol su assist del neo entrato Theo Hernandez che fa 2-0 su assist dell’altro subentrato, Saelemaekers. Bene l’ex City e Real Madrid (i tifosi gli dedicano coro di Kakà), ma anche Bennacer e Kalulu. Meno ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ile cona tratti. Tredici, Inter agguantata in testa, dieci gol fatti, solo due subiti e treimportanti in cassaforte dopo il pareggio dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Ma la vittoria per 2-0 contro il Venezia offre anche sdi riflessione sul tema: spazio a tante seconde linee come Kalulu, Florenzi, Gabbia e Ballo-Touré ma di fatto illa partita al momento delle sostituzione. Dentro i titolari e titolari subito decisivi: Brahim Diaz (in campo dal 1?) in gol su assist del neo entrato Theo Hernandez che fa 2-0 su assist dell’altro subentrato, Saelemaekers. Bene l’ex City e Real Madrid (i tifosi gli dedicano coro di Kakà), ma anche Bennacer e Kalulu. Meno ...

