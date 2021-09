Turismo sostenibile da a Latina a Minturno: al Circeo arriva il progetto di Enea (Di mercoledì 22 settembre 2021) San Felice Circeo – Ieri sera, 21 settembre 2021, nell’area consiliare del Comune di San Felice Circeo, l’Enea, nell’ambito del progetto ES-PA “Energia e Sostenibilità per la Pubblica Amministrazione”, ha presentato una serie di soluzioni tecnologiche innovative per la sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali nel settore costiero e balneare. E’ un progetto sviluppato in collaborazione con Ecofibra srl, Sperlonga Turismo, Porto di Sperlonga srl, il consorzio Mare di Fondi ed il Comune di San Felice Circeo, finalizzato a promuovere buone pratiche per il Turismo sostenibile. L’iniziativa prevede il recupero della Posidonia oceanica, una pianta marina che si deposita in grandi quantitativi sugli arenili mediterranei e che può ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 settembre 2021) San Felice– Ieri sera, 21 settembre 2021, nell’area consiliare del Comune di San Felice, l’, nell’ambito delES-PA “Energia e Sostenibilità per la Pubblica Amministrazione”, ha presentato una serie di soluzioni tecnologiche innovative per la sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali nel settore costiero e balneare. E’ unsviluppato in collaborazione con Ecofibra srl, Sperlonga, Porto di Sperlonga srl, il consorzio Mare di Fondi ed il Comune di San Felice, finalizzato a promuovere buone pratiche per il. L’iniziativa prevede il recupero della Posidonia oceanica, una pianta marina che si deposita in grandi quantitativi sugli arenili mediterranei e che può ...

