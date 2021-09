Turismo, Roberta Garibaldi nominata consigliere del ministro per il settore enogastronomico (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Sono onorata e orgogliosa della nomina a consigliere del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, per lo sviluppo del Turismo enogastronomico: un incarico che mi stimola ancor di più a lavorare su temi che studio e approfondisco da molti anni, con l’obiettivo di valorizzare i tanti prodotti enogastronomici e, quindi, i territori del nostro Belpaese. Innovazione, cultura e benessere saranno concetti fondamentali per poter rendere il Turismo enogastronomico un traino per l’intero settore e un’opportunità per il rilancio dell’Italia”. Così Roberta Garibaldi commenta la nomina come consigliera del ministro del Turismo per il Turismo enogastronomico. ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Sono onorata e orgogliosa della nomina adeldel, Massimo Garavaglia, per lo sviluppo del: un incarico che mi stimola ancor di più a lavorare su temi che studio e approfondisco da molti anni, con l’obiettivo di valorizzare i tanti prodotti enogastronomici e, quindi, i territori del nostro Belpaese. Innovazione, cultura e benessere saranno concetti fondamentali per poter rendere ilun traino per l’interoe un’opportunità per il rilancio dell’Italia”. Cosìcommenta la nomina come consigliera deldelper il. ...

