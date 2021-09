Turismo estate 2021 | primi segnali di ripresa

Leggi su panorama

(Di mercoledì 22 settembre 2021) E' stata una stagione turistica connotata da forti chiaroscuri quella che si è appena conclusa in Italia. Il trimestre giugno, luglio e agosto ha segnato, per la prima volta, da inizio pandemia una lievegrazie alinterno. Il comparto alberghiero ha, però, sofferto la totale assenza di domanda internazionale con un calo dei pernottamenti di oltre il 70% tenuto conto che il dato Istat ricomprende anche le strutture extalberghiere che, come noto, hanno sofferto meno degli hotel. Il valore aggiunto prodotto dalsi ferma, quindi, a 67,6 miliardi di euro (64 miliardi in meno rispetto al 2019), riportando il settore indietro di 10 anni. Ad impattare negativamente su tutte le destinazioni anche la diminuzione della componente interna (–36%). A conti fatti l'si chiude con incassi dimezzati e la ...