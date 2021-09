Trump fa causa al New York Times (Di mercoledì 22 settembre 2021) Donald Trump ha intentato una causa contro il New York Times e contro sua nipote Mary Trump. Trump accusa tre giornalisti del Times e sua nipote di aver divulgato illegalmente una storia sui suoi documenti fiscali. Perché ? L’ex presidente americano Donald Trump ha intentato una causa contro sua Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 22 settembre 2021) Donaldha intentato unacontro il Newe contro sua nipote Maryaccusa tre giornalisti dele sua nipote di aver divulgato illegalmente una storia sui suoi documenti fiscali. Perché ? L’ex presidente americano Donaldha intentato unacontro sua

