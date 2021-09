Trucchi, trucchetti e auto (mai vendute) dietro il crac Evergrande (Di mercoledì 22 settembre 2021) Alla fina la famosa pezza qualcuno ce l’ha messa, forse per la prima volta spaventato che la situazione potesse sfuggire di mano. Evergrande pagherà 35,88 milioni di dollari di interessi (232 milioni di yuan) sul debito onshore, offrendo un po’ di sollievo ai mercati globali sull’orlo di una crisi di nervi, causa possibile default del secondo conglomerato immobiliare cinese. LA PEZZA DI PECHINO In un documento congiunto con la borsa di Shenzhen, città sede del quartier generale di Evergrande, da giorni meta di pellegrinaggio di obbligazionisti in attesa di ricevere il dovuto, la capogruppo ha affermato che la società salderà una cedola sul prestito obbligazionario con tasso al 5,8% e scadenza a settembre 2025. Resta in alto mare la questione del debito offshore in dollari che vale almeno il doppio, anche questo in scadenza giovedì 23. Una mossa, ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 settembre 2021) Alla fina la famosa pezza qualcuno ce l’ha messa, forse per la prima volta spaventato che la situazione potesse sfuggire di mano.pagherà 35,88 milioni di dollari di interessi (232 milioni di yuan) sul debito onshore, offrendo un po’ di sollievo ai mercati globali sull’orlo di una crisi di nervi, causa possibile default del secondo conglomerato immobiliare cinese. LA PEZZA DI PECHINO In un documento congiunto con la borsa di Shenzhen, città sede del quartier generale di, da giorni meta di pellegrinaggio di obbligazionisti in attesa di ricevere il dovuto, la capogruppo ha affermato che la società salderà una cedola sul prestito obbligazionario con tasso al 5,8% e scadenza a settembre 2025. Resta in alto mare la questione del debito offshore in dollari che vale almeno il doppio, anche questo in scadenza giovedì 23. Una mossa, ...

Advertising

cosefighe : Come conservare il pane raffermo: 7 fantastici trucchi - andmargheritoni : @Yooryto @Decsterrr @an_to_nel_la Ti sei abbastanza risposto da solo però, senza trucchi e trucchetti sono aumenti… - InformazioneOg : Come far durare lo smalto a lungo con alcuni semplici e geniali trucchetti #smalto #bellezza #trucchi #durata -