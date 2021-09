Trieste, candidato sindaco no mask difende due senza mascherina e scoppia la rissa coi carabinieri: arrestato (Di mercoledì 22 settembre 2021) L'aspirante primo cittadino finito agli arresti è Ugo Rossi intervenuto all'ufficio postale di San Giovanni a supporto di due clienti che non indossavano la mascherina correttamente. A farne le spese, finendo al pronto soccorso, i due militari che avevano chiesto i documenti Leggi su repubblica (Di mercoledì 22 settembre 2021) L'aspirante primo cittadino finito agli arresti è Ugo Rossi intervenuto all'ufficio postale di San Giovanni a supporto di due clienti che non indossavano lacorrettamente. A farne le spese, finendo al pronto soccorso, i due militari che avevano chiesto i documenti

mauroberruto : Un pugile con il corpo coperto da tatuaggi di ispirazione nazista e il suo allenatore, ex segretario regionale di F… - fattoquotidiano : Arrestato il candidato sindaco del Movimento 3V a Trieste: difendeva due utenti delle Poste senza mascherina. E ai… - Corriere : Trieste, candidato sindaco no mask arrestato dopo scontro con i carabinieri - SBaronceli : RT @mauroberruto: Un pugile con il corpo coperto da tatuaggi di ispirazione nazista e il suo allenatore, ex segretario regionale di Forza N… - CordioliMirco : RT @AthomicaA: Hanno arrestato poco fa il candidato sindaco di #Trieste #UGOROSSI contrario ai vax e al GreenPass -