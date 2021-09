Trentino | i due orsi del Casteller sono stati castrati | basta con questa persecuzione!

(Di mercoledì 22 settembre 2021) È di questi giorni la notizia della castrazione degli, tristemente famosi, detenuti in condizioni pietose al centro vivaistico del, in provincia di Trento. Un ulteriore episodio crudele e triste di una vicenda sicuramente gestita malissimo, da parte del presidente Maurizio Fugatti e dall’assessora Giulia Zanotelli. Intorno astoria aleggia un alone di mistero oscuro. Il lager del, io ci abito vicino, quindi lo conosco molto bene, è diventato un luogo simbolo di orrore e dolore. Due, M49 e M57, giacciono lì reclusi, da oltre un anno, privati della libertà solo perché hanno predato qualche capo di bestiame (M49) e per un attacco provocato a un avventore (M57).reclusi in un posto pressoché inaccessibile, chiuso come fosse un luogo soggetto a ...

