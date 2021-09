(Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Martino Valle Caudina (Av) – Una lettera aperta rivolta allo stato maggiore, l’ente che gestisce la tratta ferroviaria che collega Benevento con Napoli e passa per la Valle Caudina. Aniello, candidato sindaco per la lista “Alternativa per San Martino” indirizza una nota alUmberto De Gregorio, al Direttore generale operativo Pasquale Sposito e al DirettoreArturo Borrelli. “L’interruzione del transito dei treni sulla tratta ferroviaria Cancello-Benevento, per i lavori di adeguamento della esistente infrastruttura agli standard nazionali, dovrebbe cessare entro il 28 febbraio del 2023, secondo quanto dichiarato da Eav». Questo l’esordio diche continua: «Da quando sono iniziati i lavori è entrato in funzione un servizio ...

Advertising

anteprima24 : ** Trasporti, Troiano scrive al Presidente dell’Eav ** -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporti Troiano

anteprima24.it

... Matteo Principi, Paolo Rosini, Emanuela Serra, Giulia Spattini, Elisa Spina, Demiane per ... SPORT, QUARTIERI,, INFO , ECONOMIA, MODA , Musica & Spettacoli Basiglio. Invasione di ...... Matteo Principi, Paolo Rosini, Emanuela Serra, Giulia Spattini, Elisa Spina, Demiane per ... SPORT, QUARTIERI,, INFO , ECONOMIA, MODA , Musica & Spettacoli Basiglio. Invasione di ...«Al contempo invitiamo il governo regionale a istituire subito un tavolo tecnico al fine di stimare e proporre soluzioni alternative per i trasporti, in modo che questo anno scolastico possa cominciar ...Brutta sorpresa stamattina per gli studenti di Troia che frequentano gli istituti di Lucera e Foggia. Alle fermate l’attesa è stata vana poiché Ferrovie del Gargano non ha ancora istituito il servizio ...