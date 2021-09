Tram, dalle “Operette morali” ad Eduardo: la stagione teatrale riparte da ottobre (Di mercoledì 22 settembre 2021) La stagione 2021/22 del Teatro Tram di via Port’Alba a Napoli verrà presentata per “step”, un passo alla volta, in attesa che si chiarisca la confusa situazione in cui stiamo vivendo. Ma questo non vuol dire che non avremo novità: i primi due mesi della nuova stagione del Tram saranno ricchi di proposte originali. Leggermente anticipati gli orari degli spettacoli (giovedì ore 18 e ore 21; venerdì ore 20; sabato ore 19; domenica ore 18) per andare incontro ai nuovi ritmi conosciuti negli ultimi 18 mesi. Si parte il 14 ottobre 2021 con la nuova produzione del Teatro dell’Osso: “Operette morali” di Giacomo Leopardi con la regia di Mirko Di Martino. Gli attori Antonio D’Avino e Nello Provenzano interpreteranno i numerosi personaggi del capolavoro leopardiano, tra satira e ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 settembre 2021) La2021/22 del Teatrodi via Port’Alba a Napoli verrà presentata per “step”, un passo alla volta, in attesa che si chiarisca la confusa situazione in cui stiamo vivendo. Ma questo non vuol dire che non avremo novità: i primi due mesi della nuovadelsaranno ricchi di proposte originali. Leggermente anticipati gli orari degli spettacoli (giovedì ore 18 e ore 21; venerdì ore 20; sabato ore 19; domenica ore 18) per andare incontro ai nuovi ritmi conosciuti negli ultimi 18 mesi. Si parte il 142021 con la nuova produzione del Teatro dell’Osso: “” di Giacomo Leopardi con la regia di Mirko Di Martino. Gli attori Antonio D’Avino e Nello Provenzano interpreteranno i numerosi personaggi del capolavoro leopardiano, tra satira e ...

