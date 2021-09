Tragedia sfiorata al liceo Da Vinci – Genovesi | cedono pannelli sull’ingresso

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Si sono completamente staccati dal soffitto, portando in alcuni tratti di distacco anche pezzetti di cemento iisolanti che erano stati installati sul soffitto dell’istituto di istruzione superioreDadi Salerno. L’amara sorpresa questa mattina al rientro a scuola, dopo la giornata di festa per il santo patrono San Matteo. In molti si sono domandati cosa poteva accadere se isi fossero staccati durante il normale orario delle lezioni. È stato difficoltoso anche l’ingresso degli studenti nelle aule, ostacolato dalla presenza deiin terra. Alcuni studenti hanno però raccontato che c’erano calcinacci anche in alcuni punti interni della scuola. L'articolo proviene da Anteprima24.it.