Tragedia a Palinuro, muore annegato maresciallo carabinieri (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCentola – Palinuro (Sa) – Un maresciallo dei carabinieri è morto annegato nel mare di Palinuro, nel Cilento, durante una immersione. La Tragedia è avvenuta vicino alla "Grotta azzurra", meta turistica tra le più gettonate della costa cilentana. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima, Ugo Scotti, comandate in una stazione dei carabinieri della provincia di Latina, si sarebbe immerso insieme ad un amico quando erano da poco trascorse le 16. Per motivi ancora da chiarire, a riemergere è stato solo l'amico che ha immediato dato l'allarme. Avviate le ricerche, a recuperare il corpo senza vita del maresciallo dei carabinieri sono stati gli uomini della locale Guardia Costiera. La salma di Ugo ...

