Tra voci di scissioni e di regolamento di conti, la Lega sta facendo pulizia. Delle scorie del populismo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ancora una giornata nera per la Lega. Ma chi scommette, un bel pezzo di Pd, sulla scissione del partito deve darsi ancora pazienza perchè non è alle viste. Chi invece ha il popcorn in mano per godersi ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ancora una giornata nera per la. Ma chi scommette, un bel pezzo di Pd, sulla scissione del partito deve darsi ancora pazienza perchè non è alle viste. Chi invece ha il popcorn in mano per godersi ...

Advertising

sdapi13 : #staseraitalia. ZANGRILLO tra le poche voci attendibili. - PalloneBucato : @alessiomagno1 @YouTube Normalmente i grandi hanno un cavallo di battaglia, un capolavoro e poi grandi opere.… - rossellapotocco : @Cartabellotta già si comincia con una cacofonia di voci tra gli Scienziati. Come per Astrazeneca qualche mese fa.… - fotomusicuoco : @Signorasinasce Si dice che #NATURASI abbia organizzato un party per festeggiare il fatto che il dr… - beacrispis : @AlexGiudetti @barbarab1974 @sabato_ivana È plausibile ma ricavare questi dati è impossibile. Istat non ha neanche… -