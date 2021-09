Tortu: “Mi sono sempre visto davanti all’inglese, solo in tv ho capito che ero dietro” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Bellissima idea e operazione del Corriere della Sera che va a Castelfusano al meeting «We Run Together» con cui le Fiamme Gialle hanno festeggiato cento anni di storia. A tantissimi ragazzini Tortu ha raccontato la staffetta della medaglia d’oro. «sono qui, in ottava corsia. Lo starter sta per sparare e io in piedi, immobile, ho gli occhi puntati sulla linea di partenza. La staffetta è strana: passi da spettatore ad attore in pochi secondi. «Ecco, Faustino (Desalu, ndr) ha preso il testimone e io so di avere sette secondi e qualche decimo per mettermi in posizione. Il passaggio del bastone io e lui l’abbiamo provato centinaia di volte. (…) Faustino corre come un dannato: lo vedo a un metro dal nastro, mi piego e parto. Distendo la mano e aspetto il suo urlo. Nei cambi chi arriva grida “hop”: se l”hop” è lungo—se è un “hooooop” insomma — oppure se è ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 settembre 2021) Bellissima idea e operazione del Corriere della Sera che va a Castelfusano al meeting «We Run Together» con cui le Fiamme Gialle hanno festeggiato cento anni di storia. A tantissimi ragazziniha raccontato la staffetta della medaglia d’oro. «qui, in ottava corsia. Lo starter sta per sparare e io in piedi, immobile, ho gli occhi puntati sulla linea di partenza. La staffetta è strana: passi da spettatore ad attore in pochi secondi. «Ecco, Faustino (Desalu, ndr) ha preso il testimone e io so di avere sette secondi e qualche decimo per mettermi in posizione. Il passaggio del bastone io e lui l’abbiamo provato centinaia di volte. (…) Faustino corre come un dannato: lo vedo a un metro dal nastro, mi piego e parto. Distendo la mano e aspetto il suo urlo. Nei cambi chi arriva grida “hop”: se l”hop” è lungo—se è un “hooooop” insomma — oppure se è ...

