Torino, nuova seduta in vista della Lazio: Pjaca lavora a parte (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Torino ha fornito i dettagli della seduta di allenamento odierna, in vista della gara di domani contro la Lazio nuova seduta di allenamento per il Torino che, agli ordini di mister Juric, continua a preparare la gara di domani con la Lazio. seduta concentrata sulla parte tecnica, mentre Pjaca si è allenato secondo un programma personalizzato a parte. Nessuna novità, come riportato dal sito granata, riguardo gli altri calciatori infortunati. Per la lista dei convocati bisognerà attendere domattina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

