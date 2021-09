Torino-Lazio, Juric: “Belotti non riesce a correre. Siamo sotto esame, possiamo migliorare” (Di mercoledì 22 settembre 2021) “La Lazio contro il Cagliari ha attaccato tanto, ha pareggiato ma ha fatto una partita ottima. Invece con il Milan ha sofferto di più, noi l’abbiamo preparata come al solito”. Così il tecnico del Torino, Ivan Juric, in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio nel turno infrasettimanale: “Abbiamo Praet infortunato ma rientra Verdi, numericamente Siamo gli stessi. Pjaca ha lavorato a parte, oggi è andato abbastanza bene, domani facciamo un ulteriore test per vedere se può darci una mano. Izzo? Non dovete chiedere a me, ma al medico. Ha preso una botta tre settimane fa e non è ancora pronto. Ma nessuna polemica. Belotti non riesce ancora a correre, non posso fare previsioni”. E’ presto per un bilancio della squadra granata: “Sto ancora ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Lacontro il Cagliari ha attaccato tanto, ha pareggiato ma ha fatto una partita ottima. Invece con il Milan ha sofferto di più, noi l’abbiamo preparata come al solito”. Così il tecnico del, Ivan, in conferenza stampa alla vigilia del match contro lanel turno infrasettimanale: “Abbiamo Praet infortunato ma rientra Verdi, numericamentegli stessi. Pjaca ha lavorato a parte, oggi è andato abbastanza bene, domani facciamo un ulteriore test per vedere se può darci una mano. Izzo? Non dovete chiedere a me, ma al medico. Ha preso una botta tre settimane fa e non è ancora pronto. Ma nessuna polemica.nonancora a, non posso fare previsioni”. E’ presto per un bilancio della squadra granata: “Sto ancora ...

