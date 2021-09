Torino, ansia Belotti: Juric trema (Di mercoledì 22 settembre 2021) In casa Torino ha parlato il tecnico Ivan Juric che si è detto preoccupato dalle condizioni di un suo giocatore simbolo. Secondo il tecnico ex Hellas Verona, il giocatore avrebbe già dovuto avere dei miglioramenti e invece il suo infortunio non fa dormire sonni tranquilli. Torino, Le parole di Juric “Speravo in una progressione diversa, invece dopo tanto tempo ancora non riesce a corricchiare. Quando è così, si è preoccupati. Non ci sono previsioni di rientro”. Queste le parole di Ivan Juric su Andrea Belotti. LEGGI ANCHE: Lazio, guai per Sarri: salta Torino e derby LEGGI ANCHE: Sassuolo-Torino, le formazioni ufficiali: diverse scelte a sorpresa! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 settembre 2021) In casaha parlato il tecnico Ivanche si è detto preoccupato dalle condizioni di un suo giocatore simbolo. Secondo il tecnico ex Hellas Verona, il giocatore avrebbe già dovuto avere dei miglioramenti e invece il suo infortunio non fa dormire sonni tranquilli., Le parole di“Speravo in una progressione diversa, invece dopo tanto tempo ancora non riesce a corricchiare. Quando è così, si è preoccupati. Non ci sono previsioni di rientro”. Queste le parole di Ivansu Andrea. LEGGI ANCHE: Lazio, guai per Sarri: saltae derby LEGGI ANCHE: Sassuolo-, le formazioni ufficiali: diverse scelte a sorpresa! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

