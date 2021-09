Tor Cervara (Roma), volante si schianta contro un cartellone durante un inseguimento: due poliziotti feriti (Di mercoledì 22 settembre 2021) Racconta Roma Today: 'Dopo una serie di manovre pericolose, i fuggitivi hanno seminato la volante della polizia che, per star alle loro costole, è uscita di strada. Fortunatamente i due poliziotti, ... Leggi su blitzquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) RaccontaToday: 'Dopo una serie di manovre pericolose, i fuggitivi hanno seminato ladella polizia che, per star alle loro costole, è uscita di strada. Fortunatamente i due, ...

Advertising

cronaca_news : Tor Cervara (Roma), volante si schianta contro un cartellone durante un inseguimento: due poliziotti feriti… - ETROFACCOR : RT @MaccariFranco1: Roma, inseguimento da film a Tor Cervara: sei rom in fuga su un’auto, la volante esce fuori strada - viabilitasdp : 7:52 #A24 Coda tra Svincolo di Tor Cervara e Bivio Complanare / GRA per traffico intenso sulla viabilita' ordinaria - viabilitasdp : 6:45 #A24 Coda di 1 km tra Svincolo di Tor Cervara e Fine Complanare per Traffico Congestionato - phildancefc : RT @MaccariFranco1: Roma, inseguimento da film a Tor Cervara: sei rom in fuga su un’auto, la volante esce fuori strada -