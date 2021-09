Thor: Love and Thunder, il nuovo logo del film in alcune foto condivise online (Di mercoledì 22 settembre 2021) Le foto del cappello donato ai membri della troupe di Thor: Love and Thunder svelano il nuovo logo del film Marvel diretto da Taika Waititi. Thor: Love and Thunder ha ora un nuovo logo grazie alle foto condivise online che mostrano i cappelli indossati dai membri della troupe del film diretto da Taika Waititi. Jim Velasco, coordinatore di Marvel Studios, ha pubblicato online due scatti accompagnati da una breve didascalia in cui spiega il motivo per cui apprezza la grafica utilizzata. Jim Velasco ha scritto online: "Amo il cappello della troupe di Thor: ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ledel cappello donato ai membri della troupe diandsvelano ildelMarvel diretto da Taika Waititi.andha ora ungrazie alleche mostrano i cappelli indossati dai membri della troupe deldiretto da Taika Waititi. Jim Velasco, coordinatore di Marvel Studios, ha pubblicatodue scatti accompagnati da una breve didascalia in cui spiega il motivo per cui apprezza la grafica utilizzata. Jim Velasco ha scritto: "Amo il cappello della troupe di: ...

