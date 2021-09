Thiago Motta: «La squadra porta a casa delle certezze, abbiamo mancato il 3-1» (Di mercoledì 22 settembre 2021) Thiago Motta a DAZN: «Affrontare la Juve non è semplice. Oggi torniamo a casa con delle certezze» Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la partita contro la Juventus, il tecnico dello Spezia Thiago Motta ha commentato il match del Picco. Di seguito le sue parole. PARTITA – «La squadra porta a casa delle certezze. Giocare contro una Juventus che ha bisogno di punti non era semplice. Potevamo anche andare sul 3-1 ma non siamo riusciti a portare a casa punti. abbiamo fatto bene solo a momenti». VITTORIA SFUMATA – «Cosa è mancato per vincere la gara? Fare gol. abbiamo fatto bene, ma se non si fa gol cambia ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021)a DAZN: «Affrontare la Juve non è semplice. Oggi torniamo acon» Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la partita contro la Juventus, il tecnico dello Speziaha commentato il match del Picco. Di seguito le sue parole. PARTITA – «La. Giocare contro una Juventus che ha bisogno di punti non era semplice. Potevamo anche andare sul 3-1 ma non siamo riusciti are apunti.fatto bene solo a momenti». VITTORIA SFUMATA – «Cosa èper vincere la gara? Fare gol.fatto bene, ma se non si fa gol cambia ...

