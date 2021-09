Thiago Motta | “C’è soddisfazione ma anche tanta amarezza Si potevano portare a casa punti”

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Il tecnico dello Spezia,, ha commentato la sconfitta con la Juve ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole: “C’èper la partita fatta e contro questo avversario. L’c’è, siamo in una competizione in cui il risultato è una cosa importante. Oggi con un grande sforzo non siamo stati capaci di prendere. La strada è quella giusta, mi è piaciuto lo spirito della squadra, ci dobbiamo aggrappare a questo”. Cosa ti è piaciuto maggiormente?“La prima cosa è la continuità. Venivamo da Venezia dove avevamo fatto un grande sforzo e ci abbiamo creduto vincendo all’ultimo minuto. Non tutti i giorni affronti la Juventus, la motivazione per una partita del genere esiste e mi dà manforte perché ...

Al Picco, finisce 3 a 2 per la Juventus , ma i bianconeri hanno visto l'inferno e hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per venire a capo di una partita che la squadra diha ...Tra confusione tattica e limiti strutturali: ecco dove nasce la crisi della Juventus e cosa deve fare per superarla In casa Spezia, gli uomini dihanno trovato la prima vittoria ...Nonostante la sconfitta in rimonta subìta per mano della Juventus, il tecnico dello Spezia, Thiago Motta, esprime soddisfazione per la performance della squadra ...Serata impegnativa per le Aquile di Thiago Motta, che nonostante la prestazione positiva e la grande determinazione, hanno solo accarezzato il successo, cedendo nel finale alla Juventus. Queste le sen ...