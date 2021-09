TheOneMilano | Slow Fashion italiano online | i live di 15 sneak peak

Advertising

statodelsud : TheOneMilano by Micam, il salone che punta allo ‘slow fashion’ - Pino__Merola : TheOneMilano by Micam, il salone che punta allo ‘slow fashion’ - panorama_it : Il focus principale verte sulle lavorazioni sostenibili e fatte per durare, poi si approfondiscono tematiche sui co… -

Ultime Notizie dalla rete : TheOneMilano Slow

Panorama

Cos'è lo "fashion"? Risponde il ceo di, Elena Salvaneschi , fiera dedicata al Made in Italy e collegata a Micam Milano. "Con "fashion" intendiamo un nuovo modo di considerare le ...Nuove collezioni per il salone dell'per il Salone dell'haut - à - porter femminile che si tiene in Fiera MIlano a Rho dal 19 al 21 settembre in sinergia con Micam. Qualità e creatività si scoprono in ...TheOneMilano prende vita e non vede l’ora di #RestartTogether. Grazie alla special edition in collaborazione con Micam, dal 19 al 21 settembre vi aspetta presso Fiera Milano Rho, in concomitanza con M ...TheOneMilano ai nastri di partenza: tutto quello che c’è da sapere sulla fiera dell'haute-à-porter (Fieramilano Rho, 19-21 settembre) ...