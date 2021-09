The Tender Bar: Amazon annuncia la data di uscita del film di George Clooney (Di mercoledì 22 settembre 2021) George Clooney è tornato alla regia con The Tender Bar, film di cui Amazon Studios ha ora annunciato la data di uscita. The Tender Bar, il nuovo film diretto da George Clooney, ha ora una data di uscita: il 17 dicembre debutterà in alcune sale americane, venendo poi distribuito in tutta la nazione il 22 dicembre e arrivando in streaming in tutto il mondo il 7 gennaio su Amazon Prime Video. Il progetto ha riportato l'attore dietro la macchina da presa dopo il lavoro compiuto su The Midnight Sky, progetto che era stato invece sostenuto da Netflix. I protagonisti di The Tender Bar saranno Ben Affleck, Tye Sheridan, Lily ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 settembre 2021)è tornato alla regia con TheBar,di cuiStudios ha orato ladi. TheBar, il nuovodiretto da, ha ora unadi: il 17 dicembre debutterà in alcune sale americane, venendo poi distribuito in tutta la nazione il 22 dicembre e arrivando in streaming in tutto il mondo il 7 gennaio suPrime Video. Il progetto ha riportato l'attore dietro la macchina da presa dopo il lavoro compiuto su The Midnight Sky, progetto che era stato invece sostenuto da Netflix. I protagonisti di TheBar saranno Ben Affleck, Tye Sheridan, Lily ...

