“The Mule”, arriva su Netflix il film di Eastwood (Di mercoledì 22 settembre 2021) In catalogo tra le novità, il film è del 2018, ma approda su piattaforma nell’ultima settimana. Ed è già top in classifica Il cinema di Clint Eastwood è Il Cinema. Con il suo sguardo tutto statunitense sul mondo, Eastwood ha sempre avuto il pregio di uscire dai canoni di genere per rivelare la più intensa L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 22 settembre 2021) In catalogo tra le novità, ilè del 2018, ma approda su piattaforma nell’ultima settimana. Ed è già top in classifica Il cinema di Clintè Il Cinema. Con il suo sguardo tutto statunitense sul mondo,ha sempre avuto il pregio di uscire dai canoni di genere per rivelare la più intensa L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

micol_graziano : #MicolGrazianoBlog: ???'Il Corriere - The Mule' di #ClintEastwood (2018) - paolo77933388 : RT @Libellu87858416: Un attore eccezionale il film che mi ha più colpito: Il corriere -The Mule ' Vorrei avere del tempo per vivere ciò che… - TamaraStars4 : RT @Libellu87858416: Un attore eccezionale il film che mi ha più colpito: Il corriere -The Mule ' Vorrei avere del tempo per vivere ciò che… - lisadagliocchib : RT @Libellu87858416: Un attore eccezionale il film che mi ha più colpito: Il corriere -The Mule ' Vorrei avere del tempo per vivere ciò che… - vodkagaay : io ieri sera: vabbè mi prendo un sex on the beach, tant è nu poc e suc e frutt po sto anche a stomaco vuoto sempre… -