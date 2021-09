Test Misano: ecco la nuova Honda (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ieri sono cominciati i Test di Misano, piccola parentesi di collaudi per Honda e le altre case della MotoGP. In casa HRC si è lavorato molto per migliorare la rigida e scorbutica RC213V, ma si è anche trovato il tempo di mandare in pista il prototipo 2022. Stefan Bradl è stato il primo a provarlo, compiendo 34 giri in parte sul bagnato. Nel pomeriggio Marc Marquez ha avuto la sua occasione di girare con il nuovo modello, dando le sue indicazioni. Oggi tocca a Pol Espargaro, il quale ha impiegato la giornata di ieri a conoscere meglio la moto 2021. Tutti in pista a Misano per i Test in vista del 2022 Test Misano: com’è fatta la nuova Honda? Dal punto di vista estetico, si vede subito che la RC213V ha subito modifiche ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ieri sono cominciati idi, piccola parentesi di collaudi pere le altre case della MotoGP. In casa HRC si è lavorato molto per migliorare la rigida e scorbutica RC213V, ma si è anche trovato il tempo di mandare in pista il prototipo 2022. Stefan Bradl è stato il primo a provarlo, compiendo 34 giri in parte sul bagnato. Nel pomeriggio Marc Marquez ha avuto la sua occasione di girare con il nuovo modello, dando le sue indicazioni. Oggi tocca a Pol Espargaro, il quale ha impiegato la giornata di ieri a conoscere meglio la moto 2021. Tutti in pista aper iin vista del 2022: com’è fatta la? Dal punto di vista estetico, si vede subito che la RC213V ha subito modifiche ...

