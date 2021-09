Terza dose vaccino, Ricciardi: «Il richiamo sarà per tutti e diventerà periodico» (Di mercoledì 22 settembre 2021) L?anno prossimo tutti gli italiani faranno la Terza dose di vaccino, non solo le persone più fragili e i sanitari. A prevederlo è Walter Ricciardi, consigliere del ministro della... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 22 settembre 2021) L?anno prossimogli italiani faranno ladi, non solo le persone più fragili e i sanitari. A prevederlo è Walter, consigliere del ministro della...

Ultime Notizie dalla rete : Terza dose Il dg dell'Ulss 4: 'L'80% di vaccinati, sta per scattare l'immunità di gregge' SAN DONA' DI PIAVE - Veneto orientale , si avvicina l'ora dell' immunità di gregge . E' stato lo stesso direttore generale dell'Azienda sanitaria Ulss 4, Mauro Filippi, ad annunciare il raggiungimento ...

Vaccini, dall'emergenza scarsità all'allarme spreco Ad aprile Gordon Brown denunciava la carenza di vaccini per i paesi poveri e proponeva la sospensione dei brevetti. Ora dice che c'è il rischio che 100 milioni di dosi vengano buttate. Cos'è successo ...

