Terza dose vaccino Over 60: quando iniziano le somministrazioni, come e dove prenotarsi (Di mercoledì 22 settembre 2021) come nel resto d’Italia, anche la regione Lazio, ha studiato un piano per la somministrazione della Terza dose di vaccino contro il covid. Difatti, già a partire dal 20 settembre Zingaretti ha dato il via alla vaccinazione di massa in tutte le aziende su trapiantati e dializzati, e i pazienti fragili indicati nella circolare del ministero della Salute. Inoltre, nel corso della giornata di ieri, l’Agenzia Italiana del Farmaco ha aggiornato le FAQ rispetto alla somministrazione della Terza dose. Sileri ha affermato: “La prospettiva è una Terza dose per tutti, ma ancora non sappiamo quando. Lo deciderà la scienza.” La Terza dose per gli Over 60 Franco Locatelli, presidente del Consiglio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 settembre 2021)nel resto d’Italia, anche la regione Lazio, ha studiato un piano per la somministrazione delladicontro il covid. Difatti, già a partire dal 20 settembre Zingaretti ha dato il via alla vaccinazione di massa in tutte le aziende su trapiantati e dializzati, e i pazienti fragili indicati nella circolare del ministero della Salute. Inoltre, nel corso della giornata di ieri, l’Agenzia Italiana del Farmaco ha aggiornato le FAQ rispetto alla somministrazione della. Sileri ha affermato: “La prospettiva è unaper tutti, ma ancora non sappiamo. Lo deciderà la scienza.” Laper gli60 Franco Locatelli, presidente del Consiglio ...

