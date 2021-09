Terza dose vaccino Covid, Ricciardi: «Presumibile richiamo dal prossimo anno per tutti, con periodicità» (Di mercoledì 22 settembre 2021) Si è parlato anche di Terza dose del vaccino contro il Covid nell'intervista rilasciata dal professor Walter Ricciardi a Il Messaggero del 22 settembre. Il docente di Igiene all'Università Cattolica di Roma, nonché consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, ha spiegato il suo punto di vista sull'eventualità di un richiamo per tutti. Un'operazione che per i più fragili e già partita è che, con l'andare del tempo, potrebbe vedere la platea estendersi in base alle necessità e all'evidenza scientifica. Terza dose vaccino Covid per aumentare la protezione Stando a quanto fino ad ora emerso i vaccini Covid funzionano, ma nel tempo potrebbero essere interessati da un calo ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 22 settembre 2021) Si è parlato anche didelcontro ilnell'intervista rilasciata dal professor Waltera Il Messaggero del 22 settembre. Il docente di Igiene all'Università Cattolica di Roma, nonché consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, ha spiegato il suo punto di vista sull'eventualità di unper. Un'operazione che per i più fragili e già partita è che, con l'andare del tempo, potrebbe vedere la platea estendersi in base alle necessità e all'evidenza scientifica.per aumentare la protezione Stando a quanto fino ad ora emerso i vaccinifunzionano, ma nel tempo potrebbero essere interessati da un calo ...

