Terza dose, Ricciardi: “Richiamo sarà per tutti e diventerà periodico” (Di mercoledì 22 settembre 2021) “L’anno prossimo tutti gli italiani faranno la Terza dose di vaccino, non solo le persone più fragili e i sanitari”. A prevederlo è Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica di Roma, in un’intervista a ‘Il Messaggero’. “A nove-dieci mesi dalla vaccinazione, una persona sana e in età non avanzata è ancora protetta”, dice Ricciardi. “È plausibile però che nel 2022 tutti dovranno fare un Richiamo del vaccino anti-covid”, aggiunge. Quando dovremo fare la Terza dose del vaccino anti-covid? “Si sta procedendo per evidenze scientifiche – risponde Ricciardi – Quello che è certo è che la Terza ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 settembre 2021) “L’anno prossimogli italiani faranno ladi vaccino, non solo le persone più fragili e i sanitari”. A prevederlo è Walter, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica di Roma, in un’intervista a ‘Il Messaggero’. “A nove-dieci mesi dalla vaccinazione, una persona sana e in età non avanzata è ancora protetta”, dice. “È plausibile però che nel 2022dovranno fare undel vaccino anti-covid”, aggiunge. Quando dovremo fare ladel vaccino anti-covid? “Si sta procedendo per evidenze scientifiche – risponde– Quello che è certo è che la...

Ultime Notizie dalla rete : Terza dose Ricciardi: 'Terza dose per tutti, ecco da quando. Vaccino ai bambini darebbe il colpo di grazia' Quello che è certo - spiega Ricciardi - è che la terza dose abbiamo cominciato a farla ai soggetti vulnerabili , perché si è visto che hanno una difesa immunitaria più debole. Poi tuteliamo anche i ...

Lo studio giapponese: 'Efficacia vaccini ridotta per anziani e fumatori' TOKYO - Nel pieno della campagna vaccinale giapponese , che vede ad oggi poco più della metà della popolazione completamente vaccinata e l'imminente avvio della somministrazione della terza dose , il governo punta sulla vaccinazione e sulla sua efficacia nel tempo per allentare le restrizioni ancora in vigore nel Paese. A costituire elemento di preoccupazione per le autorità giunge ...

