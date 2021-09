“Terza dose per tutti”. Covid, la previsione di Walter Ricciardi: “Quali sono i tempi” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Covid, Terza dose di vaccino, ma non solo per le persone più fragili e a rischio. La previsione arriva direttamente dal consigliere del ministro della Salute e ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica di Roma, Walter Ricciardi, che si è espresso sulle pagine de Il Messaggero. La precedenza alle persone fragili e a rischio, ma l’esperto prevede che a partire dal 2022, la Terza dose di vaccino potrà essere estesa a tutti. Walter Ricciardi lo ha spiegato durante un’intervista rilasciata per Il Messaggero: “È plausibile però che nel 2022 tutti dovranno fare un richiamo del vaccino antiCovid”. L’esperto sottolinea: “Si sta procedendo per ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021)di vaccino, ma non solo per le persone più fragili e a rischio. Laarriva direttamente dal consigliere del ministro della Salute e ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica di Roma,, che si è espresso sulle pagine de Il Messaggero. La precedenza alle persone fragili e a rischio, ma l’esperto prevede che a partire dal 2022, ladi vaccino potrà essere estesa alo ha spiegato durante un’intervista rilasciata per Il Messaggero: “È plausibile però che nel 2022dovranno fare un richiamo del vaccino anti”. L’esperto sottolinea: “Si sta procedendo per ...

Advertising

Adnkronos : #Vaccino Covid, Ricciardi: '#Terzadose sarà per tutti e richiamo diventerà periodico'. - sbonaccini : Si inizia con la terza dose anche in Emilia-Romagna! Nella foto Manuele, uno dei primi a riceverla a Bologna. - EugenioGiani : La Toscana è prima regione in Italia per popolazione vaccinata con prima dose. E oggi 752 ultra fragili hanno ricev… - bustang72 : RT @ImolaOggi: ??Vaccino Covid, Sileri: 'terza dose per tutti, ce lo dirà la scienza' - salutedomani : Vaccino ai bambini 5-11 anni, meglio attendere il parere di EMA. Per terza dose a tutti ancora dubbi -