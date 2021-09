Terza dose, il piano deciso dal Governo e da Figliuolo: chi saranno i prossimi a ricevere il vaccino (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lunedì 20 settembre sono partite in Italia le prime somministrazioni della Terza dose di vaccino anti-Covid. Il sito del Governo, nella giornata di ieri, riportava il dato di 6.803 persone che hanno già avuto la Terza iniezione. Al momento, a ricevere la Terza dose, sono gli immunocompromessi, i trapiantati e i malati oncologici con determinate specificità. A ricevere quindi la somministrazione, almeno per ora, saranno circa 3 milioni di persone, tutte rientrano nelle categorie vulnerabili indicate da una circolare del ministero della Salute. Terza dose: il piano di Figliuolo e del Governo “I vaccini ci sono, ne ho parlato col ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lunedì 20 settembre sono partite in Italia le prime somministrazioni delladianti-Covid. Il sito del, nella giornata di ieri, riportava il dato di 6.803 persone che hanno già avuto lainiezione. Al momento, ala, sono gli immunocompromessi, i trapiantati e i malati oncologici con determinate specificità. Aquindi la somministrazione, almeno per ora,circa 3 milioni di persone, tutte rientrano nelle categorie vulnerabili indicate da una circolare del ministero della Salute.: ildie del“I vaccini ci sono, ne ho parlato col ...

sbonaccini : Si inizia con la terza dose anche in Emilia-Romagna! Nella foto Manuele, uno dei primi a riceverla a Bologna. - EugenioGiani : La Toscana è prima regione in Italia per popolazione vaccinata con prima dose. E oggi 752 ultra fragili hanno ricev… - RobertoBurioni : @parentetweet Agli insulti dei novax sono immune. Ho fatto pure la terza dose. - mikolangel1974 : RT @LaPrimaManina: #Zaia che disinfetta il microfono di #Salvini, mentre si parla della possibilità della terza dose, mi sembra il segnale… - marco_sili : @Libero_official Cosa farà pensare che la terza dose funzionerà se le prime due hanno fallito? -