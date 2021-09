Teresa Iorio nominata Ambasciatrice del Doc Italy nel Mondo

(Di mercoledì 22 settembre 2021) E’ stata premiata, per la prima volta, edel Docneldi Napoli, due volte campionessa deldella pizza al trofeo Caputo del 2015 per la pizza STG (specialità tradizionale garantita) e nel 2017 per la pizza fritta, la famosa “Femmene ‘e Fritte”., donna di collaudata esperienza e grande professionalità, gestisce con orgoglio la sua pizzeria e trattoria nel cuore di Napoli a Via Conte Olivares. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

