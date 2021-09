Terence Tao | l’uomo più intelligente del mondo crede in un’ “entità creatrice” e degli alieni dice | “Non comunicherebbero a parole | ma con numeri”

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Il più grande matematico alin un’ “”. A confessare la propria fede in un Dio èTao, il 46enne professore di matematica con un quoziente intellettivo di 230, ovvero più del 160 di Einstein. “Un’penso ci sia stata, però poi non ha avuto parte attiva nell’evoluzione”, ha spiegato uno dei geni più riconosciuti oggi neldelle scienze matematiche in un’intervista al Corriere della Sera. Il professore ha poi voluto puntualizzare anche il suo pensiero sugli: “Un’eventuale razza extraterrestre non comunicherebbe a, ma cone matrici”. Tao si è poi aperto in confidenza con l’intervistatore raccontando che non sa né recitare né ...

Advertising

FQMagazineit : Terence Tao, l’uomo più intelligente del mondo crede in un’ “entità creatrice” e degli alieni dice: “Non comunicher… - AntonioDeComite : Terence Tao, l'uomo più intelligente del mondo, sugli alieni ha dichiarato: 'Un'eventuale razza extraterrestre non… - La_Neutrina : Terence Tao ha un QI di 230: Einstein arrivava a 160. Oggi Tao è giudicato l'uomo più intelligente del mondo, ma no… - nuovavita : Mavaffanculo va.... ???????????? - Aquilottoblu : Terence Tao, l'uomo più intelligente del pianeta svela l'origine del mondo: 'Dio? Ecco come è nato tutto' -

Ultime Notizie dalla rete : Terence Tao

varesenews.it

1 Flavio Vanetti per il 'Corriere della Sera' Ha un QI di 230: Albert Einstein, per intenderci, arrivava a 160. Il matematico, per tutti Terry, 46 anni, professore a Ucla, si ..., medaglia Fields e matematico di fama mondiale, a Varese per ricevere il Premio Riemann Prize istituito dalla Rism (Riemann international school of mathematics) dell' università dell'...È l’uomo più intelligente del mondo, si chiama Terence Tao, per tutti Terry, ha 46 anni e un QI di 230. Per intenderci, Albert Einstein, che non era propriamente un asino, arrivava a 160. Terence è pr ...Terence Tao, ora professore di Matematica all'Università della California, sin da piccolo ha dimostrato doti al di fuori dal comune ...