Tentato omicidio sul campo da rugby, placcaggio terrificante: poi in campo si scatena l'inferno | Immagini molto forti (Di mercoledì 22 settembre 2021) Una scena da incubo, un video impressionante e che ha fatto prima il giro della Francia e poi quello di tutto il mondo. Le Immagini arrivano da una partita della prima divisone transalpina di rugby e risalgono alla scorsa settimana. Immagini davvero forti. Nel video, ecco infatti il 23enne sudafricano Ryno Pieterse, in forza al Castres Olympique, rendersi protagonista di un terrificante placcaggio contro l'avversario, il mediano di mischia Maxime Lucu, della squadra del Bordeaux Bègles. Un intervento di rara violenza e di assoluta anti-sporitività, contrario a tutti i dettami e le regole del rugby, sport violento ma cavalleresco. Ovviamente, Pieterse ha ricevuto un cartellino rosso, espulso per direttissima. Lucu, da par suo, è stato costretto a uscire dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Una scena da incubo, un video impressionante e che ha fatto prima il giro della Francia e poi quello di tutto il mondo. Learrivano da una partita della prima divisone transalpina die risalgono alla scorsa settimana.davvero. Nel video, ecco infatti il 23enne sudafricano Ryno Pieterse, in forza al Castres Olympique, rendersi protagonista di uncontro l'avversario, il mediano di mischia Maxime Lucu, della squadra del Bordeaux Bègles. Un intervento di rara violenza e di assoluta anti-sporitività, contrario a tutti i dettami e le regole del, sport violento ma cavalleresco. Ovviamente, Pieterse ha ricevuto un cartellino rosso, espulso per direttissima. Lucu, da par suo, è stato costretto a uscire dal ...

Advertising

IlContiAndrea : Il #GFvip a me non piace per diversi motivi. Però apprezzo molto la scelta di #ManuelBortuzzo e la delicatezza con… - tripps42 : Abbatino in un'intervista dirà che Carminati è stato protetto fin dall'omicidio Pecorelli, affermerà che a Carminat… - Carlino_Bologna : Tentato omicidio Pilastro Bologna, il video della rissa prima della sparatoria - Carlino_Bologna : Tentato omicidio Pilastro Bologna, arrestati altri due giovani tunisini - qn_carlino : Tentato omicidio Pilastro Bologna, arrestati altri due giovani tunisini -