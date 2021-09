Tennis | Fernando Verdasco direttore della Coppa Davis al posto di Albert Costa

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. - (Adnkronos) - Nuovo incarico per. L'ex Top 10 spagnolo prenderà temporaneamente ildicome condelle finali di, in programma dal 25 novembre al 5 dicembre., infatti, non potrà esserci per non specificati motivi personali. "Sono felice di unirmi al teamCosmos e di occupare per la prima volta questo ruolo" ha dettoche ha vinto tre volte lada giocatore: nel 2008, 2009 e 2011. La, ha aggiunto, "è una competizione speciale per tutti i giocatori. Sei in una squadra, competi per la tua nazione. Poi in questo nuovo formato, ci saranno le 18 ...