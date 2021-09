Tennis, Coppa Davis 2021: il direttore sarà Fernando Verdasco, al suo fianco Pato Clavet (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo il forfeit per motivi personali di Albert Costa, la Kosmos ha annunciato che il nuovo direttore della Coppa Davis 2021 by Rakuten sarà Fernando Verdasco, che ancora in attività si misurerà in un ruolo del tutto inedito, affiancato da Francisco “Pato” Clavet. “Sono particolarmente entusiasta di unirmi al team Kosmos per questa edizione delle Finali e di essere per la prima volta nel ruolo di direttore del torneo – ha dichiarato Verdasco nelle parole riportate da liveTennis – La Coppa Davis è una competizione speciale per tutti i giocatori: giochi in squadra e gareggi per il tuo paese. Questo nuovo format riunirà, per un altro anno, le 18 migliori ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo il forfeit per motivi personali di Albert Costa, la Kosmos ha annunciato che il nuovodellaby Rakuten, che ancora in attività si misurerà in un ruolo del tutto inedito, affiancato da Francisco “. “Sono particolarmente entusiasta di unirmi al team Kosmos per questa edizione delle Finali e di essere per la prima volta nel ruolo didel torneo – ha dichiaratonelle parole riportate da live– Laè una competizione speciale per tutti i giocatori: giochi in squadra e gareggi per il tuo paese. Questo nuovo format riunirà, per un altro anno, le 18 migliori ...

